Un’opera d’arte per non dimenticare Paolo Mendico, il 15enne di Santi Cosma e Damiano (Latina) che nei giorni scorsi si è tolto la vita nella sua stanza. A Platamona, nel Sassarese, lo scultore Nicola Urru ha realizzato una scultura di sabbia per rendere omaggio al ragazzo e accendere i riflettori sul tema del bullismo, un fenomeno che secondo l'autore “merita una riflessione a maggior ragione adesso che è ripreso l'anno scolastico”.

Nel suo altorilievo Paolo è raffigurato mentre suona il basso, riproducendo una delle foto che hanno fatto il giro del web dopo la sua morte. Il ragazzo è attorniato da altre figure che lo indicano e su tutti compaiono alcune parole, tra le quali odio, prepotenza, gang e isolamento.

“Bullismo, scuola, casa, lavoro, strada, vita in generale. La paura del confronto di vedersela con alunni e professori”, scrive Urru in un post sui social che accompagna le foto della sua opera.