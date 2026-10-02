Da Sassari con energia e una carica da veri sassaresi DOC. I Mad Dog tornano sul palco di X Factor 2026 e, dopo aver conquistato giudici e pubblico alle Audizioni, affrontano una nuova fase del talent show con un'altra cover tutta energia.

Renato, Davide, Iacopo e Luca hanno scelto di portare ai Bootcamp “Take Me Out” dei Franz Ferdinand, uno dei brani più riconoscibili della band scozzese. Un nuovo banco di prova per i quattro giovani musicisti sassaresi, che dopo l'esordio convincente della scorsa settimana sono pronti a rimettersi in gioco.

Dopo aver fatto cantare e saltare il pubblico con “Brianstorm” degli Arctic Monkeys, i Mad Dog cambiano repertorio ma non la loro cifra: energia, ritmo e voglia di stare sul palco.

La nuova esibizione arriva infatti in un momento decisivo del percorso a X Factor. Superate le Audizioni con quattro sì e gli apprezzamenti dei giudici, per i quattro ragazzi sassaresi la sfida prosegue ora ai Bootcamp, dove ogni esibizione può essere determinante per continuare il viaggio nel talent.

Alla domanda dei giudici "Cosa vi aspettate da questa nuova fase?", i Mad Dog sembrano avere le idee chiare: "Vogliamo rinnovare la carica che abbiamo cercato di darvi con un'altra cover".

Una promessa che trova subito conferma nella scelta di “Take Me Out”, brano dal ritmo trascinante che permette alla band di mettere nuovamente in mostra la propria intesa e la propria presenza scenica.

Dopo la standing ovation e i quattro sì conquistati alle Audizioni, dunque, i Mad Dog continuano la loro corsa a X Factor. E per Renato, Davide, Iacopo e Luca la parola d'ordine resta una sola: energia.

L'appuntamento è con i Bootcamp di X Factor 2026, in onda su Sky e in streaming su NOW, disponibile anche on demand.