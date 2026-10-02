L'estate 2026 è stata la più calda di sempre che Europa occidentale ha vissuto: certificarlo i dati di Copernicus, secondo cui la temperatura media registrata nell'estate 2026 ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, ben 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020.

Un dato che supera il precedente record, stabilito nel 2003, e che fotografa una stagione caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate.

Il caldo, infatti, non si è concentrato soltanto nei mesi centrali dell'estate. Secondo Copernicus, temperature giornaliere da record sono state registrate anche a maggio e settembre, estendendo così il periodo interessato dalle condizioni di caldo anomalo.

Particolarmente significativo anche il dato relativo allo stress termico. Considerando la media dell'Europa occidentale, alla fine della stagione sono stati registrati 41 giorni di 'forte' stress termico, un numero mai raggiunto in precedenza.

Si tratta di cinque giorni in più rispetto al 2003, anno che fino a oggi deteneva il precedente record.

I dati di Copernicus restituiscono dunque il quadro di un'estate 2026 caratterizzata da temperature eccezionali e da un prolungato periodo di condizioni di forte caldo sull'Europa occidentale.