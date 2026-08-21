Il giocatore del Cagliari calcio, Yael Trepy, è stato trasferito ieri, giovedì 20 agosto 2026, dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari alla Pneumologia clinica e interventistica di viale San Pietro. Il trasferimento è avvenuto in modo positivo grazie al miglioramento delle sue condizioni cliniche, che gli ha permesso di non necessitare più di assistenza intensiva. Il professor Pietro Pirina dirige il reparto dove Trepy continuerà a ricevere cure e monitoraggio per il suo quadro respiratorio.

"Il paziente ha mantenuto condizioni cliniche stabili, senza necessità di ulteriore assistenza intensiva - spiega Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza del Santissima Annunziata -. Nella giornata di ieri ha iniziato la mobilizzazione con il fisioterapista e, nel pomeriggio, è stato trasferito dalla Terapia Intensiva Emergenza Urgenza al reparto di Pneumologia per la prosecuzione delle cure".

Prima di congedarsi dall'unità medica, Trepy ha deciso di fare un gesto di riconoscenza nei confronti del team della Terapia intensiva che lo ha supportato durante la sua degenza più critica dopo l'incidente in piscina, regalando agli operatori sanitari le maglie del Cagliari Calcio personalizzate con la scritta "Trepy".

Questo semplice atto, ma carico di significato, è stato un modo per il giovane calciatore e l'intera squadra del Cagliari Calcio di esprimere la loro gratitudine ai dottori, infermieri e a tutti i professionisti che lo hanno assistito sin dal momento dell'ammissione in ospedale fino al trasferimento in Pneumologia.

Il percorso di cura continuerà ora nel reparto guidato dal professor Pirina, dove saranno seguiti attentamente i progressi delle condizioni respiratorie di Trepy e completato il suo percorso di recupero clinico.