Quasi 100 ombrelloni, oltre 100 sdraio e altre attrezzature lasciate durante la notte per "prenotare" la spiaggia: è accaduto a Baia delle Mimose, a Badesi, dove il personale della Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Trinità d’Agultu è intervenuto nella notte tra il 18 e il 19 agosto scorsi per prevenire e reprimere gli illeciti in materia di balneazione e, in particolare, per tutelare la libera fruizione del demanio marittimo.

Nel corso dei controlli sono state individuate le attrezzature da spiaggia posizionate sull’arenile e lasciate incustodite con l’obiettivo di occupare e riservare porzioni di spiaggia. Una pratica vietata dall’articolo 3 dell’Ordinanza Balneare 2026, che proibisce ai fruitori delle spiagge libere di occupare gli spazi attraverso attrezzature inutilizzate e incustodite, come ombrelloni, sedie, tende e strutture similari, anche durante le ore notturne.

L’intervento ha portato alla rimozione di una quantità considerevole di attrezzature lasciate sull’arenile. Complessivamente sono stati recuperati precisamente 97 ombrelloni e 109 sdraio, oltre a 2 tavole da surf, 5 sedie pieghevoli e diversi giochi per bambini.

Per consentire il recupero e il trasporto del materiale, la Compagnia Barracellare di Badesi ha messo a disposizione i propri mezzi logistici, tra cui quad e carrelli, permettendo agli operatori di muoversi lungo l’arenile e trasferire quanto raccolto nell’area di deposito individuata dal Comune di Badesi.

Durante l’attività di controllo sono state inoltre contestate due sanzioni amministrative per violazioni dell’Ordinanza Balneare 2026.

Il servizio è stato pianificato nell’ambito della collaborazione istituzionale tra il Comune di Badesi, su impulso del sindaco, e il Servizio Territoriale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania.

L’obiettivo è contrastare l’occupazione impropria degli arenili attraverso il posizionamento di attrezzature lasciate incustodite, garantendo allo stesso tempo l’accessibilità degli spazi pubblici e la possibilità per tutti di usufruire liberamente della spiaggia.

Come recuperare le attrezzature

Il Corpo forestale informa che chi riconoscesse tra il materiale rimosso le proprie attrezzature può chiederne il recupero ai sensi dell’articolo 19 della legge 689/1981, rivolgendosi all’Ispettorato forestale di Tempio Pausania.

È possibile contattare la Sala Operativa al numero 079 4466090 oppure l’URP del Servizio Ispettorato Tempio tramite l’indirizzo cfva.urp.te@regione.sardegna.it.