Tragedia in provincia di Vicenza, precisamente a Fara Vicentino, dove una coppia di coniugi è stata ritrovata senza vita nella propria casa. L'uomo, di 71 anni, e la moglie, di 66, come riporta Tg Com 24, secondo una prima ricostruzione degli investigatori risultavano morti da almeno dieci giorni. L'allarme è stato lanciato dalla sorella della donna, che non aveva notizie dei coniugi da oltre una settimana.

Per poter accedere all'abitazione, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto si sono recati anche i sanitari del Suem 118, i carabinieri, compreso il Nucleo investigativo di Vicenza, e il pubblico ministero di turno.

I corpi sono stati trovati in uno stato avanzato di decomposizione, circostanza che ha reso complessi gli accertamenti sulle cause dei decessi e sulla presenza di eventuali segni di violenza. Di conseguenza, è stata disposta l'autopsia su entrambi i corpi al fine di chiarire le circostanze della morte e verificare la presenza di eventuali traumi.

Le indagini sono ancora in corso e al momento nessuna pista viene esclusa. Tra le varie ipotesi prese in considerazione, vi è anche quella di un gesto estremo. Dai primi esami effettuati, sembra essere escluso il coinvolgimento di terze persone.