Un'insolita vicenda ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco in ospedale a Pordenone.

Come riporta Tg Com 24, un uomo si era presentato al Pronto Soccorso dopo essere rimasto per diversi giorni con un anello fallico in acciaio inox incastrato, senza riuscire a rimuoverlo.

Secondo i sanitari, come informa il quotidiano online che cita Il Gazzettino, è stato necessario coinvolgere i Vigili del Fuoco con strumenti specifici poiché loro non erano riusciti a rimuoverlo.

Sul posto, come riportano i quotidiani, è arrivata una squadra dotata di una micro-fresa di precisione messa a disposizione da un'azienda della zona. Si tratta di uno strumento normalmente impiegato per lavorazioni meccaniche di grande precisione.

L'operazione si è svolta nella sala pre-operatoria e ha richiesto una stretta collaborazione tra Vigili del Fuoco e personale sanitario. Mentre gli operatori si occupavano della delicata rimozione del dispositivo, medici e infermieri hanno monitorato costantemente le condizioni dell'uomo.

Dopo un intervento particolarmente delicato, l'anello è stato finalmente rimosso senza ulteriori conseguenze. Per il paziente, conclusa la singolare disavventura, è ora previsto un periodo di riposo e recupero.