Bevande in contenitori di vetro o in lattina restano fuori dalla partita di calcio alla Unipol Domus. Lo ha stabilito il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, attraverso l'ordinanza che entra in vigore oggi, venerdì 14 agosto 2026, in occasione della sfida tra Cagliari e Arezzo, valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2026/2027.

Il divieto riguarda sia le bevande alcoliche sia quelle non alcoliche e non sarà limitato alla partita di oggi: il provvedimento si applicherà infatti a tutte le gare casalinghe del Cagliari previste dal calendario della Serie A 2026/2027 e della Coppa Italia, oltre che agli eventuali recuperi e alle amichevoli disputate nello stadio cagliaritano.

La misura scatterà due ore prima dell’inizio di ogni partita e resterà in vigore fino a due ore dopo il termine dell’incontro.

Durante questo intervallo sarà vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o altri contenitori di vetro e nelle lattine. La prescrizione riguarda tutti gli operatori commerciali e gli esercizi pubblici presenti nelle aree interessate, compresi gli ambulanti.

Il provvedimento interessa in particolare via Pessagno, nel tratto compreso tra la bretella di immissione con via Campioni d’Italia e via Caboto; viale San Bartolomeo, da via Campioni d’Italia a via Salvatore Ferrara; e via Salvatore Ferrara, dalla rotatoria di via San Bartolomeo fino all’altezza del ponte sulla via Caboto, oltre alle aree comprese all’interno di questo perimetro.

Nel provvedimento rientra anche l’area del parcheggio “Cuore” e le strade che la delimitano, comprese le porzioni di via Vespucci, via San Bartolomeo e via Ferrara indicate nell’ordinanza.

Multe fino a 500 euro

Chi non rispetterà le prescrizioni rischia una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, fatta salva l’applicazione delle ulteriori misure di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

L'ordinanza, adottata nell'ambito delle misure di sicurezza legate agli eventi sportivi, accompagnerà dunque l'intera stagione calcistica alla Unipol Domus, a partire dalla gara di Coppa Italia in programma oggi tra il Cagliari e l'Arezzo.