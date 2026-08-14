Quella odierna, venerdì 14 agosto 2026, è un'altra giornata di allerta sul fronte degli incendi a Cagliari. La Protezione Civile regionale infatti ha diramato il nuovo bollettino di previsione del pericolo di incendio per oggi, confermando sul territorio comunale il codice arancione, corrispondente a una pericolosità alta.

Il livello di allerta prevede una fase di attenzione rinforzata. Secondo quanto indicato nel bollettino regionale, in caso di innesco le condizioni possono favorire lo sviluppo di un incendio di dimensioni tali da renderne difficile il contrasto con le sole forze ordinarie, anche se rinforzate, rendendo eventualmente necessario il concorso della flotta statale.

L'Amministrazione comunale di Cagliari invita quindi cittadine e cittadini a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti responsabili, contribuendo alla tutela della propria sicurezza e di quella della collettività, oltre che del patrimonio ambientale e paesaggistico.

L'allerta si inserisce in una serie di giornate caratterizzate da pericolosità alta sul territorio cagliaritano, con il codice arancione già confermato nei giorni precedenti.

In presenza di condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme, anche una piccola disattenzione può infatti trasformarsi rapidamente in un incendio: è quindi fondamentale evitare comportamenti che possano provocare l'innesco e segnalare tempestivamente eventuali focolai alle autorità competenti.