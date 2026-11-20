Trentatré tifosi della Torres colpiti da Daspo per gli episodi di violenza e danneggiamento verificatisi durante la trasferta a Campobasso dello scorso ottobre. È il bilancio dei provvedimenti adottati dal Questore di Campobasso al termine degli accertamenti condotti per individuare i responsabili dei disordini registrati in occasione della partita tra Campobasso e Torres.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, durante l'incontro si erano verificati momenti di tensione tra le due tifoserie. In particolare, alcuni sostenitori della formazione sassarese si sarebbero avvicinati al settore riservato ai tifosi locali, mentre all'interno dello stadio erano stati danneggiati i servizi igienici destinati alla tifoseria ospite.

Le indagini hanno permesso di identificare le persone coinvolte nelle condotte illecite, portando all'emissione di 33 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo).

Per 15 dei tifosi destinatari delle misure è stata disposta anche un'ulteriore prescrizione: l'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, secondo le modalità indicate nei rispettivi provvedimenti.

L'intervento delle autorità assume particolare rilevanza anche in vista del prossimo appuntamento casalingo della Torres. Domenica 22 novembre, allo stadio Vanni Sanna di Sassari, è infatti in programma la sfida contro lo Spezia.

Proprio in relazione a questa partita, alla luce della rivalità tra le due tifoserie e dei possibili rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia della Spezia.