Serata di tensione quella di ieri, giovedì 19 novembre 2026, all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, dove una presunta presenza di droni ha fatto scattare l'allarme e imposto la chiusura dello scalo per circa due ore. Una segnalazione che ha portato all'interdizione dello spazio aereo intorno all'aeroporto e all'attivazione dei controlli di sicurezza.

Il provvedimento è scattato alle 20:10 di ieri, quando è stata disposta l'interdizione al volo nell'area dello scalo ligure. L'allarme sarebbe stato legato alla possibile presenza di droni individuati a est e a ovest della pista.

Tra le conseguenze, anche il blocco di un volo Ita Airways diretto a Roma Fiumicino. Il velivolo si trovava già sulla pista, ma non ha ricevuto l'autorizzazione al decollo. I passeggeri sono stati fatti sbarcare e successivamente imbarcati nuovamente sull'aereo.

Nel frattempo sono scattate le verifiche per accertare la situazione e scongiurare eventuali rischi per la sicurezza dei voli.

L'interdizione dello spazio aereo è rientrata poco dopo le 22, una volta conclusi tutti i controlli. L'aeroporto ha quindi potuto superare l'emergenza dopo circa due ore di stop.

Resta al centro della vicenda la segnalazione relativa ai droni, la cui possibile presenza ha fatto scattare le procedure di sicurezza e provocato lo stop temporaneo delle attività aeroportuali.