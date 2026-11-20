Giovedì 26 novembre, dalle 9 alle 11, presso l’ex circoscrizione di via Poligono, si terrà a Sassari una nuova sessione di microchippatura gratuita per cani. L’iniziativa è organizzata in collaborazione tra l’Asl Sassari - Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Randagismo e Anagrafe Animale da Compagnia e il settore Ambiente del Comune di Sassari, come parte della campagna contro il randagismo. Non è necessaria la prenotazione e verranno accettati 40 cani in base all’ordine di arrivo. I residenti e/o domiciliati nel Comune di Sassari avranno la precedenza.

I cani devono essere privi di pulci, zecche o altri parassiti, e quelli di taglia grande o potenzialmente aggressivi devono essere dotati di museruola. Il proprietario deve presentarsi con documento d’identità, codice fiscale e scheda anagrafica canina, disponibile sul sito del Comune di Sassari - sezione “Ambiente”, stampata fronte-retro e completata (parte proprietario).

Per garantire la miglior esperienza agli utenti e vista l’alta domanda, ciascun proprietario potrà presentare fino a 4 cani per la microchippatura. Eventuali cani in eccesso potranno essere microchippati al termine della sessione, solo se disponibili microchip.

Il microchip è un piccolo dispositivo che permette di identificare l’animale e il suo proprietario. In caso di smarrimento o furto, sarà possibile rintracciare il padrone. La microchippatura è un obbligo di legge.

Per ulteriori informazioni si può scrivere a canilecomunale@comune.sassari.it o telefonare ai numeri 079/279630-079/279632-079/279425.