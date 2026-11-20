Una nuova speranza per i pazienti affetti da tumore al pancreas, una delle neoplasie più aggressive e difficili da trattare. Si chiama Daraxonrasib il farmaco che negli studi sui pazienti con malattia metastatica già sottoposti a chemioterapia ha mostrato risultati importanti, aumentando la sopravvivenza mediana da 6,7 a 13 mesi. Ma mentre l'innovazione apre nuove prospettive terapeutiche, in Italia resta aperta la questione dell'accesso alla cura.

Dopo l'autorizzazione della Commissione europea, arrivata lo scorso 16 novembre, il medicinale deve infatti completare il percorso previsto dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Un passaggio fondamentale per stabilire le condizioni di disponibilità e rimborso nel nostro Paese. E i tempi potrebbero non essere immediati.

Proprio per questo, in occasione della giornata mondiale dedicata al tumore al pancreas, cresce la pressione affinché i pazienti possano accedere alla terapia senza dover attendere il completamento dell'intero iter nazionale. A muoversi non sono soltanto le associazioni e i malati, ma anche le istituzioni regionali.

Daraxonrasib, cosa sappiamo sul nuovo farmaco

Il nuovo trattamento agisce sulla proteina Ras, coinvolta nei meccanismi di crescita e proliferazione delle cellule tumorali. Si tratta di un bersaglio particolarmente importante nel tumore al pancreas, caratterizzato frequentemente da alterazioni di questa proteina.

Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (Fda) ha approvato il medicinale. Nei pazienti metastatici già trattati con chemioterapia, i risultati riportati indicano un aumento della sopravvivenza mediana da 6,7 a 13 mesi.

Numeri che alimentano le aspettative, soprattutto in una malattia per la quale le possibilità terapeutiche restano limitate. In Italia si registrano circa 4.000 nuove diagnosi ogni anno e, troppo spesso, la malattia viene individuata quando è già in fase avanzata. La sopravvivenza a cinque anni si attesta intorno all'11-12%.

Dalla Lombardia alla Sardegna, cinque Regioni chiedono di accelerare

La prima a muoversi è stata la Lombardia, seguita da Sardegna, Puglia, Toscana e Umbria. Le iniziative regionali puntano a individuare modalità che consentano ai pazienti di accedere gratuitamente alla terapia anche prima della conclusione delle procedure nazionali di negoziazione del prezzo e rimborso.

La vicenda è diventata particolarmente evidente dopo l'appello di Jessica Scarpa, 36 anni, di Olginate, mamma di due gemelli di tre anni e mezzo. La donna, dopo aver avviato una raccolta fondi online per potersi curare negli Stati Uniti, ha ottenuto l'intervento della Regione Lombardia, che ha autorizzato l'acquisto del medicinale negli Usa per consentirle di ricevere gratuitamente il trattamento all'ospedale di Lecco.

Il suo desiderio è che questa possibilità non resti un caso isolato: "Vorrei che questa possibilità fosse data anche ad altri pazienti".

Da qui l'impegno della Lombardia, che si è schierata al fianco di 11 associazioni per individuare un percorso che possa garantire l'accesso gratuito alla terapia. "Siamo pronti a fare la nostra parte", ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, aggiungendo: "Non devono esserci pazienti di serie A e di serie B".

Anche la Sardegna si mobilita

Anche la Sardegna è scesa in campo. Il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione che impegna la Giunta ad approfondire le condizioni necessarie per consentire ai pazienti di accedere al nuovo trattamento.

Un'iniziativa che si inserisce in un movimento più ampio, con altre Regioni impegnate a individuare soluzioni per evitare che i tempi delle procedure nazionali si traducano in un ostacolo per chi ha bisogno di cure.

In Umbria l'attenzione è arrivata dopo l'appello dei figli di una donna malata. In Puglia, invece, la commissione Sanità del Consiglio regionale ha presentato una mozione per impegnare la Giunta a rendere accessibile il medicinale, anche sulla scia della storia di Angelica Pasculli, di Bitonto, partita per gli Stati Uniti per sottoporsi alle cure.

In Toscana si è mosso nella stessa direzione il gruppo consiliare di Avs.

L'appello per un accesso alle cure senza disuguaglianze

La questione è arrivata anche all'attenzione del ministero della Salute. Nei mesi scorsi il sottosegretario Marcello Gemmato aveva aperto alla possibilità dell'utilizzo compassionevole del farmaco.

Anche l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), attraverso il presidente Massimo Di Maio, auspica una conclusione rapida dell'iter e richiama un principio fondamentale: "l'innovazione deve essere accessibile a tutti indipendentemente dalla residenza e dalle possibilità economiche".

Il nodo, dunque, non riguarda soltanto l'arrivo di una nuova terapia, ma la possibilità concreta di renderla disponibile a tutti i pazienti che potrebbero beneficiarne, senza differenze legate alla Regione di residenza o alle risorse economiche.

Intanto, nella serata di oggi, venerdì 20 novembre, anche Montecitorio si illuminerà di viola, colore simbolo della sensibilizzazione sul tumore al pancreas. Un gesto per accendere i riflettori su una malattia ancora troppo difficile da diagnosticare e curare e sulla necessità di garantire nuove opportunità terapeutiche a chi la sta affrontando.