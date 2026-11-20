Oltre 50 cortei in tutta Italia per "chiedere più diritti, investimenti nell'istruzione e una scuola capace di garantire pari opportunità a tutti". Dopo settimane di mobilitazioni che hanno attraversato il Paese, con oltre 150 istituti occupati da nord a sud, oggi, venerdì 20 novembre, studentesse e studenti tornano a farsi sentire con lo sciopero studentesco nazionale.

Una giornata di protesta che coinvolgerà numerose città italiane e che si inserisce anche nel quadro dello sciopero studentesco europeo, con l'obiettivo di dare una dimensione internazionale alle rivendicazioni delle nuove generazioni. La mobilitazione si svolge inoltre in concomitanza con lo sciopero generale, al fianco di lavoratrici e lavoratori.

Oltre 50 cortei: le richieste degli studenti

A promuovere la giornata è la Rete degli Studenti Medi, che ha organizzato più di 50 cortei per portare nelle piazze le richieste di una generazione che reclama ascolto, diritti e risorse concrete per il mondo della scuola.

Al centro della protesta ci sono il diritto allo studio, la sicurezza degli edifici scolastici, l'inclusione e il benessere psicologico. Gli studenti chiedono investimenti strutturali nella scuola pubblica e interventi che impediscano alle condizioni economiche e sociali delle famiglie di diventare un ostacolo alla formazione.

"Nelle scorse settimane abbiamo attraversato il Paese con una mobilitazione straordinaria: le mobilitazioni delle scorse settimane, da nord a sud, sono il segnale di un disagio profondo, ma anche della volontà di migliaia di studenti e studentesse di prendere parola sul proprio presente e sul proprio futuro. Oggi, con più di 50 cortei in tutta Italia, portiamo questa voce nelle piazze e chiediamo un cambiamento concreto. Non accettiamo che il diritto allo studio rimanga soltanto un principio sulla carta: servono scuole accessibili, sicure, inclusive e realmente in grado di garantire a tutte e tutti le stesse opportunità", dichiara Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete degli Studenti Medi.

In piazza insieme ai lavoratori: "La scuola non è separata dalla società"

La mobilitazione studentesca si intreccia con quella del mondo del lavoro. Gli studenti hanno scelto infatti di scendere in piazza anche al fianco di lavoratrici e lavoratori che partecipano allo sciopero generale, sottolineando il legame tra le battaglie per i diritti e la necessità di investire nel futuro del Paese.

"Scendiamo in piazza anche insieme ai lavoratori e alle lavoratrici che oggi scioperano, perché crediamo che le battaglie per i diritti siano profondamente connesse. La scuola non è separata dalla società in cui viviamo: investire nell'istruzione significa investire nel futuro collettivo del Paese. Chiediamo risorse strutturali per la scuola pubblica, per l'edilizia scolastica, per il benessere psicologico, per il diritto allo studio e per garantire che nessuno e nessuna sia costretto a rinunciare al proprio percorso formativo per ragioni economiche o sociali. Non possiamo continuare a parlare di futuro senza mettere al centro chi quel futuro lo vive e lo costruisce ogni giorno", conclude Verdecchia.