Una storia che ha tenuto incollati milioni di follower, cominciata con una battaglia per la vita e diventata, negli anni, una vera e propria favola, ma ora terminata con un tragico epilogo. Fiona, ippopotama dello Zoo di Cincinnati diventata ormai una star dei social network, è morta a soli 9 anni dopo aver ingerito accidentalmente un cappellino di lana finito nel suo habitat.

A comunicare la notizia è stato lo stesso Cincinnati Zoo attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Una notizia dolorosa, accompagnata dal racconto degli ultimi disperati tentativi del personale veterinario e dei custodi per salvarla. Fiona aveva ingerito il cappellino la settimana precedente e, nonostante i numerosi tentativi di aiutarla a espellere l’oggetto, la situazione si era trasformata in una grave emergenza medica. Anche le cure di supporto prestate nelle ultime ore non sono bastate: l’ippopotama non è riuscita a riprendersi.

Nel suo messaggio, lo zoo ha espresso tutto il proprio dolore per la perdita, sottolineando quanto la notizia avrebbe colpito non soltanto chi lavora nella struttura, ma anche l’intera comunità che negli anni aveva imparato ad amare Fiona. Un pensiero particolare è stato rivolto ai suoi custodi e a tutte le persone che si sono impegnate per salvarla, chiedendo al pubblico di rispettare il loro bisogno di spazio e raccoglimento in un momento così difficile.

Fiona, del resto, non era soltanto un’ospite dello zoo. Era diventata un volto familiare per milioni di persone, che avevano imparato a conoscerla e ad affezionarsi a lei seguendo la sua crescita attraverso fotografie e video condivisi sui social.

La sua storia, come informa un comunicato ufficiale dello Zoo di Cincinnati, aveva fatto il giro del mondo già nel gennaio del 2017, quando era nata con sei settimane di anticipo. Pesava appena 13 chili, meno della metà del peso normale per un cucciolo di ippopotamo, e le sue possibilità di sopravvivenza erano inizialmente molto ridotte. Non riusciva neppure a stare in piedi.

Ma Fiona aveva sorpreso tutti. Grazie alle cure incessanti dei veterinari e dei suoi custodi, era riuscita a superare le prime settimane di vita, trasformandosi in un’ippopotama forte e vivace. La sua crescita era diventata una storia seguita in tutto il mondo, tra momenti divertenti, bagni in piscina e immagini che avevano conquistato il cuore degli utenti.

Da cucciola fragile, per la quale tutti facevano il tifo, era diventata una vera celebrità, simbolo di tenacia e speranza. Una popolarità che aveva superato i confini dello zoo e portato il suo nome nelle case di milioni di persone.

Oggi quella storia si interrompe troppo presto. Resta il ricordo di un’ippopotama che, fin dal primo giorno, aveva dimostrato una straordinaria voglia di vivere. Fiona era riuscita a trasformare una battaglia difficilissima in una storia di speranza. Ed è forse proprio per questo che il suo addio fa così male.