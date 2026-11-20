Due posti letto in meno per l’Urologia dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari, trasferiti formalmente alla Psichiatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. È quanto prevede la deliberazione n. 56/73 dell’11 novembre 2026, con cui la Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, che ricopre ad interim anche l’incarico di assessora all’Igiene e Sanità, ha disposto una rimodulazione dei posti letto della rete ospedaliera regionale.

Il provvedimento riduce da 24 a 22 i posti letto del reparto di Urologia del SS. Trinità, nell’ambito dell’ASL 8, destinando le due unità alla Psichiatria dell’AOU di Cagliari. Una modifica che, secondo quanto emerge dalla delibera, punta a garantire i requisiti strutturali necessari per l’accreditamento ministeriale della Scuola di specializzazione in Psichiatria, previsto entro l’inizio del 2027.

La decisione ha suscitato la dura reazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Sorgia, che contesta le modalità dell’intervento e le possibili conseguenze sull'assistenza ospedaliera.

"Siamo di fronte all’ennesimo colpo di scure sulla sanità territoriale cagliaritana e alla nuova dimostrazione di una gestione improvvisata, figlia dell’assenza di una guida politica titolare e competente all’Assessorato regionale della Sanità".

Secondo Sorgia, la rimodulazione rappresenterebbe il risultato di "una programmazione sanitaria insufficiente", con una soluzione adottata in extremis per rispondere alle esigenze della formazione specialisticA.

"Questa decisione certifica il fallimento della programmazione sanitaria regionale - continua Sorgia -. Pur di correre ai ripari in extremis e garantire i requisiti strutturali necessari all'accreditamento ministeriale della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'AOU entro l'inizio del 2027, la Regione sceglie la strada più semplice e dannosa: spogliare un reparto ospedaliero ad altissima richiesta per vestirne un altro, giocando con i numeri della rete ospedaliera a "saldo zero" sulla pelle dei cittadini".

Uno dei punti maggiormente contestati riguarda il tasso di occupazione dei posti letto in Urologia, indicato al 62% e utilizzato come elemento a sostegno della rimodulazione. Un dato che, secondo il consigliere, "non sarebbe sufficiente a rappresentare le reali necessità del reparto", anche alla luce delle difficoltà organizzative e delle carenze di personale.

"Trovo inaccettabile che si giustifichi il taglio all’Urologia del SS. Trinità sbandierando un tasso di occupazione del 62% - dice ancora il consigliere FdI -. Chi conosce davvero gli ospedali sardi, e non li osserva solo dalle carte di Viale Trento, sa bene che i posti letto non vengono saturati al 100% non perché manchino i malati, ma per le croniche carenze di organico, di anestesisti e di sedute operatorie che rallentano i ricoveri mentre le liste d'attesa esplodono.

Ridurre formalmente i posti letto significa cristallizzare il depotenziamento del SS. Trinità, impedendo al reparto di tornare a pieno regime".

Sorgia allarga quindi la contestazione alla gestione dell'assessorato regionale alla Sanità, chiedendo un intervento della Commissione consiliare competente e il ripristino della dotazione originaria del reparto cagliaritano.

"La Sardegna non può permettersi una sanità governata ad interim da chi non ha né il tempo né le competenze tecniche per affrontare un sistema al collasso. Mentre i reparti soffrono, i pronto soccorso scoppiano e i cittadini rinunciano a curarsi o emigrano nella penisola, la Giunta regionale dimostra di saper solo spostare caselle da un’azienda all’altra senza aggiungere un solo posto letto reale né risolvere i problemi strutturali delle scuole di specializzazione e dei presidi ospedalieri".

Il consigliere sollecita inoltre la nomina di un assessore alla Sanità con un incarico a tempo pieno, "Come Fratelli d’Italia chiediamo che la Commissione consiliare competente fermi questo provvedimento scellerato in sede di parere, che vengano salvaguardati integralmente i 24 posti letto dell’Urologia del SS. Trinità e che la Presidente Todde prenda atto dell'inadeguatezza della gestione ad interim, dotando finalmente la Sardegna di un Assessore alla Sanità a tempo pieno e all'altezza dell'emergenza", conclude Sorgia.