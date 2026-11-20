Oggi, venerdì 20 novembre 2026, l'Italia si prepara a una giornata di mobilitazione con lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil.

La protesta coinvolgerà numerosi settori pubblici e privati e che porterà lavoratori e studenti nelle piazze di tutto il Paese. Una giornata che si annuncia particolarmente intensa, con possibili disagi per i cittadini e oltre cento manifestazioni in programma.

La mobilitazione nasce dalla contestazione della manovra economica del Governo. Con lo slogan "Il futuro è adesso", il sindacato denuncia una politica economica che, secondo la Cgil, "accelera il declino e l'impoverimento del Paese" e chiede interventi concreti per garantire maggiore giustizia sociale ed economica.

Perché si sciopera: stipendi, pensioni, sanità e diritto alla casa

Al centro della protesta ci sono le condizioni di lavoro e il potere d'acquisto delle famiglie. La Cgil chiede un lavoro più sicuro, dignitoso e stabile, stipendi e pensioni più alti, un sistema fiscale più giusto e progressivo e misure capaci di contrastare l'inflazione e il carovita.

Tra le rivendicazioni figurano anche una sanità "realmente pubblica", maggiori garanzie per il diritto allo studio e un accesso più semplice alla casa. La mobilitazione sarà inoltre l'occasione per ribadire il sostegno alla pace e la contrarietà al riarmo.

Non ci sarà soltanto la Cgil. Nella stessa giornata sono previste anche le iniziative dei Cobas, con oltre 40 manifestazioni territoriali, e la mobilitazione degli studenti a livello nazionale ed europeo.

I cortei in Italia: circa 100 piazze coinvolte

Saranno circa 100 le piazze italiane interessate dalle iniziative promosse dalla Cgil, tra manifestazioni regionali, cortei e presidi.

A Roma è attesa la presenza del segretario generale Maurizio Landini, che parteciperà al corteo con partenza alle 9:30 da piazza Vittorio Emanuele II, diretto verso via dei Fori Imperiali. Qui, in tarda mattinata, sono previsti gli interventi conclusivi.

Anche i Cobas saranno protagonisti della mobilitazione, con oltre 40 iniziative territoriali. Nella capitale il corteo partirà alle 9:30 da piazzale Aldo Moro, con destinazione il Ministero dell'Istruzione in viale Trastevere. Numerose anche le manifestazioni studentesche organizzate da nord a sud.

La Sardegna scende in piazza: Christian Ferrari a Cagliari

La mobilitazione interesserà anche la Sardegna. Per la manifestazione regionale a Cagliari è prevista la partecipazione di Christian Ferrari, segretario confederale della Cgil, che sarà tra i protagonisti dell'appuntamento nell'Isola.

Una giornata nella quale lavoratrici, lavoratori e cittadini sono chiamati a far sentire la propria voce sulle questioni economiche e sociali al centro della protesta nazionale.

Trasporti, scuole e sanità: quali servizi rischiano di fermarsi?

Lo sciopero durerà 24 ore e interesserà diversi comparti, dal pubblico al privato. Tra i settori coinvolti figurano scuola, sanità, trasporto pubblico locale, porti e taxi.

Per autobus, tram e metropolitane lo stop sarà articolato nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale. Non tutte le aziende aderiranno, mentre per i servizi pubblici essenziali dovranno essere rispettate le prestazioni indispensabili previste.

Una precisazione importante riguarda treni e aerei: dopo l'intervento della Commissione di garanzia, il trasporto aereo, quello ferroviario e il trasporto merci su rotaia sono stati esclusi dallo sciopero generale della Cgil.

Per i collegamenti ferroviari, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in serata. Dalle 21 di oggi, venerdì 20 novembre, prenderà infatti il via un'altra agitazione, proclamata da Sgb e Cub Trasporti, che proseguirà fino alle 20 di sabato 21 novembre.

Anche i collegamenti marittimi potrebbero subire ripercussioni: per le isole maggiori sono previsti ritardi di 24 ore alla partenza delle navi, mentre per le isole minori è proclamato uno sciopero dalle 00:01 alle 24, con esclusione delle linee e dei servizi essenziali.

Una giornata, dunque, che si preannuncia complessa per il mondo del lavoro e per i cittadini. L'obiettivo dei sindacati è portare al centro del dibattito le condizioni economiche e sociali del Paese, chiedendo risposte su salari, pensioni, diritti e servizi pubblici. E oggi, in circa cento piazze italiane, la protesta proverà a trasformare queste richieste in una voce collettiva.