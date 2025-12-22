Tentato omicidio a Pattada, nel Sassarese, precisamente in località Lerno, nelle campagne vicino alla diga, dove un uomo è gravemente ferito dopo essere stato colpito da un'arma da fuoco, mentre l'aggressore è riuscito a fuggire senza lasciare tracce.

Attualmente, le informazioni disponibili sono limitate. Le indagini sono in corso e sono condotte dai carabinieri della compagnia di Ozieri, sotto la guida del maggiore Gabriele Tronca.

Secondo le informazioni ottenute, l'agguato era mirato ad Antonello Regaglia, che è stato prontamente trasportato in ospedale a Sassari a seguito delle ferite.