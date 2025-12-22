PHOTO
Un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli a San Giovanni Suergiu, in provincia di Carbonia-Iglesias, ha portato alla chiusura temporanea della strada statale 126 "Sud Occidentale Sarda", in entrambe le direzioni al km 8,100.
Attualmente, il traffico viene deviato come segue: per chi si dirige verso Sant'Antioco, l'uscita consigliata è al km 9,500 sulla strada statale 195 "Sulcitana"; mentre per coloro che si dirigono verso l'innesto con la statale 130, è stata prevista una deviazione al km 7,000 sulla viabilità locale (via Vittorio Emanuele - San Giovanni Suergiu).
Le squadre Anas e le Forze dell'Ordine sono sul posto per facilitare il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile.