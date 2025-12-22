Durante la serata di ieri, domenica 21 dicembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena sono intervenuti prontamente in risposta a una chiamata di aiuto al Numero Unico di Emergenza 112 attraverso cui i genitori, preoccupati per il comportamento del figlio durante una lite familiare a Sinnai, hanno segnalato l'escalation di aggressività del ragazzo.



Una volta giunti sul posto, i militari hanno verificato la situazione e scoperto che il giovane, un 22enne disoccupato e già noto alle Forze dell'Ordine, avrebbe minacciato il padre con un coltello durante il litigio. Il coltello è stato sequestrato e tutti i presenti sono stati messi in sicurezza dai Carabinieri, che hanno agito per riportare la calma.



Nonostante il giovane abbia opposto resistenza ai militari durante l'intervento, non ci sono state ferite grazie alla professionalità dei Carabinieri. Il ragazzo è stato arrestato per minaccia, maltrattamenti contro familiari e conviventi, e resistenza a pubblico ufficiale, e il protocollo "Codice Rosso" è stato attivato per proteggere le vittime.



Dopo le procedure di rito, il giovane è stato portato presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.