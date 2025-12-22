Incidente stradale nella notte sulla SS 133 bis, a Ruoni, Santa Teresa Gallura, dove un'auto, per motivi ancora i fase di indagine, si è ribaltata intrappolando il conducente nel veicolo.

I Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti intorno all'una per liberare dalle lamiere il ferito che è stato successivamente trasportato con elicottero. Non ci sono state altre persone coinvolte nell'incidente.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e il personale del servizio medico di emergenza 118.