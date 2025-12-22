Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre scorsi, nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori organizzate dal Comando Provinciale di Oristano, i militari della Compagnia Carabinieri di Ghilarza e dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sardegna" di Abbasanta hanno individuato i presunti responsabili di un furto avvenuto in precedenza in una casa a Sorradile, in provincia di Oristano.



Tre uomini, già noti alle autorità, sfruttando l'oscurità dei vicoli del centro storico e la fitta nebbia, sarebbero riusciti a entrare nell'abitazione di un anziano pensionato, che al momento non si trovava in casa, rubando una cassaforte contenente varie armi e munizioni detenute legalmente.



Un'operazione con oltre 25 militari ha permesso di bloccare i presunti ladri a Ottana dopo un inseguimento durato diversi chilometri. I malviventi, accortosi di essere stati scoperti, hanno cercato di fuggire a bordo di una Fiat Panda noleggiata di recente con una targa alterata da nastro nero, guidando ad alta velocità lungo strade secondarie.



Durante la perquisizione dell'auto, i militari hanno trovato una pistola calibro 7.65 con numero di serie abraso e caricatore pieno di munizioni dello stesso calibro, pronta all'uso sul sedile anteriore. Inoltre, sono stati scoperti radio portatili, binocoli, attrezzi per scassinare tra cui una mola elettrica a batteria, guanti da lavoro, coltelli e persino maschere in silicone con sembianze umane, oltre al bottino appena rubato dall'abitazione di Sorradile, comprensivo di numerosi fucili, carabine, pistole e munizioni legalmente possedute dalla vittima.



Due dei sospettati, originari di Silius e Sirgus Donigala, sono stati tradotti presso la Casa di Reclusione di Massama su disposizione del PM di turno, mentre il terzo, minorenne, è stato accompagnato al CPA di Sassari. Tutti e tre dovranno rispondere delle accuse di furto aggravato di armi da fuoco, possesso illegale di armi e munizioni, detenzione di arma clandestina, uso di targa contraffatta e possesso di attrezzi per scassinare.