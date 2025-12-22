Un allevatore di 55 anni, Antonello Regaglia, è rimasto gravemente ferito ieri sera in un agguato mentre si recava al suo podere nei dintorni di Ozieri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia locale, chi ha sparato era appostato nei pressi del terreno di Regaglia e lo ha colpito al torace non appena lo ha avvistato.

Nonostante la gravità della ferita, l’uomo è riuscito a salire in macchina e a raggiungere la casa del fratello, Mimmia Regaglia, assessore all’Agricoltura e all’Ambiente nella giunta del sindaco Angelo Sini. Soccorso immediatamente, Antonello è stato trasportato prima all’ospedale del comune, poi d’urgenza al Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri, guidate dal maggiore Gabriele Tronca, sono già attive per risalire al responsabile dell’agguato, un episodio che potrebbe essere collegato a dissidi negli ambienti agropastorali della zona. Al momento l’autore del gesto è riuscito a fuggire senza lasciare tracce.

I militari continuano a raccogliere elementi e testimonianze per chiarire movente e dinamica, mentre la comunità locale resta sotto shock per questo fatto di sangue che ha colpito una famiglia nota nel territorio.