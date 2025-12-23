PHOTO
Nella notte è stato fermato l’allevatore ritenuto responsabile dell’agguato avvenuto domenica sera ai danni di Antonello Regaglia, 55 anni, raggiunto da colpi di fucile al torace mentre si stava recando in auto al suo podere a Pattada, nel Sassarese. L’uomo, secondo quanto riferisce l’ANSA, si trova attualmente in caserma a Ozieri.
I Carabinieri della Compagnia di Ozieri, che conducono le indagini sul ferimento di Regaglia, stanno ora cercando l’arma utilizzata nell’attacco. Il presunto responsabile, già noto per dissidi precedenti con la vittima, era stato individuato dai militari già nella giornata di ieri, durante le ricerche avviate subito dopo l’agguato.
La vittima, fratello dell’assessore all’agricoltura del Comune di Ozieri, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove rimane sotto stretto monitoraggio medico a causa della gravità delle ferite riportate.
L’indagine prosegue a ritmo serrato per ricostruire la dinamica esatta dell’agguato e rintracciare il fucile utilizzato, mentre la comunità locale resta scossa dall’episodio.