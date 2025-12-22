Si chiamava Denise Ruggeri la vittima italiana deceduta in seguito alla collisione tra due navi da crociera sul fiume Nilo, avvenuta non lontano da Luxor, in Egitto. La donna si trovava in vacanza con il marito. A riportare la tragica notizia Tg Com 24.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, la donna sarebbe deceduta a causa di una grave ferita al polmone, riportata in seguito a una caduta all’interno della propria cabina durante l’urto tra le due imbarcazioni. Nonostante i tentativi di soccorso, per lei non ci sarebbe stato nulla da fare.

La vittima aveva 47 anni, era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune in provincia de L’Aquila, e lavorava come insegnante. Prestava servizio presso l’istituto comprensivo “don Lorenzo Milani” di Pizzoli, sempre nell’Aquilano.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità legate alla collisione tra le due navi da crociera.