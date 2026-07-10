Durante la mattinata di ieri, giovedì 9 luglio 2026, presso la Clinica Pediatrica dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, è stato compiuto un gesto di solidarietà e attenzione verso la salute dei bambini più piccoli. Bio Pharma Srl (BioClinic) ha infatti donato un dispositivo medico innovativo chiamato Airsonett Air4, progettato per trattare l'asma allergico e l'eczema atopico.

La cerimonia di consegna si è tenuta nel reparto di Pediatria di viale San Pietro, alla presenza dei rappresentanti di Bio Pharma Srl e della Direzione aziendale. Questo momento ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e le imprese nel migliorare l'assistenza ai pazienti.

Il dispositivo Airsonett Air4 utilizza una tecnologia all'avanguardia che crea una zona di aria purificata intorno al paziente durante il sonno, riducendo notevolmente l'esposizione agli allergeni presenti nell'aria. È un supporto terapeutico consigliato per i pazienti con asma allergico non controllato ed eczema atopico severo, con l'obiettivo di migliorare il controllo della malattia e la qualità della vita.

Questo strumento verrà aggiunto alle risorse della Struttura complessa di Clinica Pediatrica, ampliando le opzioni terapeutiche disponibili per i bambini seguiti presso il centro.

"Ringraziamo Bio Pharma Srl per questa significativa dimostrazione di vicinanza alla nostra realtà assistenziale - ha dichiarato Giampiero Capobianco, direttore della Clinica Pediatrica -. La disponibilità del dispositivo Airsonett Air4 rappresenta un’opportunità importante per i nostri piccoli pazienti affetti da patologie respiratorie e dermatologiche di natura allergica. Disporre di una tecnologia di questo livello significa poter offrire un ulteriore supporto terapeutico, con l’obiettivo di migliorare il controllo della malattia e la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie".

"Le donazioni rappresentano un valore aggiunto per il sistema sanitario pubblico - afferma Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari - perché consentono di integrare le dotazioni tecnologiche dell’Azienda e di mettere a disposizione dei professionisti strumenti innovativi a beneficio dei pazienti. Ringraziamo il professor Dessole e la Bio Pharma Srl per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di sostenere concretamente la nostra Pediatria".

L’iniziativa conferma come la collaborazione tra istituzioni sanitarie e realtà imprenditoriali possa tradursi in investimenti concreti per l’innovazione delle cure, contribuendo a rafforzare la qualità dell’assistenza offerta ai bambini del territorio.

"Questa donazione rappresenta per noi un gesto concreto di responsabilità sociale e di vicinanza alla comunità. La Pediatria è un settore fondamentale, perché riguarda la salute dei bambini e la serenità delle famiglie. Come realtà sanitaria del territorio, riteniamo importante contribuire al potenziamento dei servizi e delle dotazioni tecnologiche disponibili, in un'ottica di collaborazione e integrazione tra sanità privata e sanità pubblica", ha dichiarato professor Salvatore Dessole, già direttore della Ginecologia dell’Aou di Sassari e attuale direttore sanitario del centro medico polispecialistico BioClinic.

L’iter amministrativo della donazione è stato seguito dalla Struttura Affari Generali, legali, Comunicazione e Urp, diretta da Marina Iole Crasti, che ha curato tutte le procedure necessarie per l’acquisizione del dispositivo nel patrimonio aziendale e la sua assegnazione alla Clinica Pediatrica.