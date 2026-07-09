Pomeriggio intenso per i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, intervenuti in due distinti incidenti stradali avvenuti nel giro di poche ore tra Uri e Olmedo.

Il primo si è verificato intorno alle 14.45 lungo la statale 127 bis, in direzione Uri. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada, ha urtato un albero e si è ribaltata più volte, arrestando la propria corsa capovolta. All'arrivo dei vigili del fuoco, il conducente era rimasto incastrato nell'abitacolo: è stato estratto e affidato al personale del 118, che lo ha poi trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle 17.30 sulla provinciale 19 bis, all'ingresso del centro abitato di Olmedo. Due automobili si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Quando la squadra è arrivata sul posto, gli occupanti erano già assistiti dai sanitari e alcuni sono stati accompagnati al pronto soccorso di Alghero per ulteriori controlli.

In entrambi gli interventi i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area interessata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la Polizia Stradale, la Polizia Locale e il personale del 118.