Un nuovo omaggio al legame tra Arzachena e la famiglia dell'Aga Khan. A raccontarlo è il sindaco Roberto Ragnedda, che sui social ha ricordato la cerimonia con cui la comunità ha accolto il Principe Rahim, inaugurando una piazza dedicata e svelando una scultura in memoria del Principe Karim.

"Ci sono legami che segnano il destino di un luogo. Quello tra Arzachena e la famiglia dell'Aga Khan è uno di questi: un cammino fatto di rispetto, visione e amore per la nostra terra", scrive il primo cittadino.

L'opera, spiega Ragnedda, "non vuole imporsi, ma dialogare in silenzio con il nostro paesaggio" e rappresenta "lo spirito del Principe Karim (Sardus Pater), un uomo che ha saputo leggere l'anima profonda della Sardegna e della nostra gente".

Nel suo messaggio il sindaco sottolinea anche il valore dell'eredità lasciata in questi sessant'anni, ricordando il percorso di sviluppo avviato nel territorio. "Arzachena custodisce questa eredità con l'orgoglio e la fierezza di una comunità millenaria. 60 anni fa è stato tracciato un sentiero di bellezza e sostenibilità; oggi il nostro impegno è continuare a camminare lungo quel solco, proteggendo ogni singolo centimetro del nostro territorio meraviglioso".

"Da questa piazza, guardando lo stesso mare che sessant'anni fa ci ha uniti, continuiamo a scrivere, insieme, il nostro futuro", conclude Ragnedda.