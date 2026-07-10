Quella a Uri sarà un’estate 2026 all’insegna delle tradizioni, della cultura, dello sport e della musica.

L'Amministrazione comunale ha presentato infatti il calendario dell’Estate Urese 2026, con un succulento programma ricco di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori da giugno a settembre, trasformando il paese in un vivace punto di riferimento per il territorio del Coros.

Sono diverse le iniziative proposte, e pensate per tutte le età, con presentazioni di libri, incontri culturali, spettacoli, concerti, tornei sportivi, eventi dedicati ai bambini, momenti di socialità e appuntamenti legati alla valorizzazione della storia e dell’identità locale.

Tra gli eventi di maggiore richiamo spicca il progetto "Le Piazze per la Storia", percorso culturale articolato in otto tappe che coinvolgerà anche altri comuni del territorio, con l’obiettivo di riscoprire e promuovere il patrimonio storico e culturale locale.

Non mancherà lo spazio per la musica e gli spettacoli, con l’inaugurazione della Sala Musica Uri, il concerto estivo della rassegna vocale e strumentale, il monologo e la presentazione del libro "Padri - Storie di uomini" di Lorenzo Braina, e il Festival internazionale di musica antica "Note senza tempo".

Fondamentali gli appuntamenti dedicati allo sport, come il Campionato regionale Csen di karate e il tradizionale torneo estivo di calcetto, insieme alle iniziative rivolte ai più piccoli, tra cui il centro estivo e l’evento "Gioghende in Carrela".

Grande attesa anche per la XVII edizione della Sagra estiva del Carciofo, in programma dal 6 all’8 agosto, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, insieme alla Festa dell’Emigrato. Un’occasione per promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio, rinsaldare il legame con gli uresi che vivono lontano e valorizzare le tradizioni popolari che caratterizzano la comunità.

Presenti nel programma celebrazioni religiose, iniziative sociali, giornate dedicate agli anziani, incontri formativi, raccolte di sangue promosse dall’Avis, e numerosi momenti di incontro che testimoniano il forte tessuto associativo del paese.

L’Estate Urese rappresenta così il risultato della collaborazione tra Amministrazione comunale, associazioni, comitati, volontari e realtà locali, una rete che ogni anno contribuisce a costruire un calendario capace di promuovere il territorio e offrire occasioni di partecipazione e condivisione.

Con un’offerta così ampia e variegata, Uri si prepara ad accogliere residenti e visitatori per un’estate ricca di appuntamenti, confermandosi una meta ideale per chi desidera scoprire le tradizioni, la cultura e l’ospitalità del territorio del Coros.

IL PROGRAMMA

Il calendario ha preso il via lo scorso 7 giugno con il Campionato regionale Csen organizzato dal Centro sportivo Karate Uri. Il 12 e 13 giugno si sono tenute le celebrazioni religiose in onore di Sant’Antonio, curate dall’obriere Bruno Solinas. Il 16 giugno la presentazione del progetto "Le Piazze per la Storia", promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Biblioteca di Uri, mentre il 18 giugno è stato presentato il libro "Il corpo sbagliato", iniziativa organizzata dalla Biblioteca di Uri insieme al Cug dell’Unione dei Comuni del Coros. Il 22 giugno si è svolta la donazione del sangue a cura dell’Avis di Uri e la prima tappa di "Le Piazze per la Storia". Nello stesso giorno è cominciato inoltre il centro estivo per bambini, organizzato dal Comune in collaborazione con la Uisp, che proseguirà fino al 7 agosto. Il 27 giugno i più piccoli sono stati protagonisti con l’evento "Gioghende in Carrela", promosso dal Comitato Paulis 1986.

Gli appuntamenti di luglio si sono aperti il 3 con la seconda tappa di "Le Piazze per la Storia". Il 9 luglio è stata inaugurata la Sala Musica Uri grazie all’associazione "La Saletta". Dal 10 al 25 luglio si svolgerà il tradizionale torneo estivo di calcetto, mentre l’11 luglio tornerà la raccolta di sangue promossa dall’Avis. Il 17 luglio è in programma "Ricordo per Chiara", serata dedicata alla poesia e al canto corale organizzata dall’Associazione culturale Paulis. Il 19 luglio la stessa associazione proporrà il Concerto d’Estate, rassegna vocale e strumentale. Il 20 luglio "Le Piazze per la Storia farà tappa a Borutta". Il 24 luglio Lorenzo Braina sarà protagonista con il monologo e la presentazione del libro "Padri - Storie di uomini". Nelle giornate del 25 e 26 luglio si celebrerà la Giornata dell’Anziano, con i Candelieri e le esibizioni di balli sardi e spagnoli eseguiti dal gruppo catalano di Alghero. Il 28 luglio il progetto culturale raggiungerà Monteleone Roccadoria per la quarta tappa, mentre il 29 luglio è previsto un incontro formativo dedicato ai caregiver familiari, promosso dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni Ora Noi Aps e Confad Aps Ets.

Ad agosto il momento più atteso sarà la XVII edizione della Sagra estiva del Carciofo, in programma il 6, 7 e 8 agosto, insieme alla Festa dell’Emigrato e all’undicesima edizione de "Il Centro %", organizzate dalla Pro Loco di Uri. Dall’8 all’11 agosto si svolgerà il campo scuola parrocchiale promosso dalla Parrocchia Nostra Signora della Pazienza in collaborazione con Hub Oratorio Uri. Il 27 agosto è invece prevista la quinta tappa di "Le Piazze per la Storia".

Il programma proseguirà a settembre con "S’Affidu a S’Antiga", organizzato il 4 settembre dal Gruppo Folk Santa Rughe. Il 5 settembre si terrà la sesta tappa di "Le Piazze per la Storia" e, nella stessa giornata, l’ottava edizione del Festival internazionale di musica antica "Note senza Tempo", con l’esibizione dell’Ensemble Orfeo Futuro, organizzata dall’Aps musicale Dolci Accenti di Sassari. Il 7 settembre seguirà la settima tappa del progetto culturale, mentre il 10 settembre è in programma l’ottava e conclusiva tappa. Il 12 settembre l’Avis di Uri organizzerà una nuova giornata dedicata alla donazione del sangue e, nelle giornate del 12 e 13 settembre, si svolgeranno le celebrazioni religiose in onore della patrona Nostra Signora della Pazienza. A chiudere il calendario, il 20 settembre, sarà l’inaugurazione del nuovo Centro prelievi Avis di Uri.