La metropolitana leggera di Cagliari arriverà fino alla stazione di piazza Matteotti entro la metà del 2028. A confermarlo all'Ansa è l'amministratore unico dell'Arst, Giovanni Mocci, che indica la fine dei lavori strutturali per la tratta Bonaria-Piazza Matteotti entro la fine del 2027, compatibilmente con la disponibilità delle aree da parte del Comune. Seguiranno circa sei mesi di collaudi prima dell'entrata in esercizio della linea.

Diverso, invece, il destino della tratta Bonaria-Poetto. Il Comune di Cagliari è orientato a sostituire il progetto della metrotranvia con una linea Bus Rapid Transit (Brt), servita da autobus elettrici autosnodati, corsie preferenziali e frequenze simili a quelle di una metropolitana leggera.

Mocci precisa che Arst non ha ricevuto alcuna comunicazione formale di rinuncia al progetto, ma ricorda che nelle due Conferenze di servizi il Comune ha espresso parere negativo e che, come riportato nella determinazione conclusiva del 17 marzo 2025, il 13 febbraio scorso aveva giudicato la soluzione progettuale "non approvabile".

La Città metropolitana conferma che il percorso per il definanziamento dell'opera è già stato avviato e che l'iter si concluderà con un decreto sindacale metropolitano. Intanto il Ministero delle Infrastrutture ha aperto alla possibilità di rimodulare le risorse destinate alla tratta.

"L'obiettivo", spiega l'assessore comunale alla Mobilità, Yuri Marcialis, "resta invariato: collegare in modo rapido, frequente, sostenibile ed efficiente il centro di Cagliari, il Poetto, l'area di Sant'Elia, lo stadio e, in aggiunta, Quartu Sant'Elena".