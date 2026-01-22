Un sospetto via vai di clienti che entravano e uscivano da un circolo cittadino senza consumare nulla ha fatto scattare l’attenzione degli investigatori. Dietro quelle frequentazioni anomale, secondo la Polizia di Sassari, si celava un’attività di spaccio.

Nell’ambito di una mirata operazione di contrasto al traffico di stupefacenti, la Polizia ha arrestato il gestore di un circolo cittadino, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile, è partita a seguito di numerose segnalazioni che indicavano un continuo afflusso di persone note come assuntori di droga, le quali si recavano all’interno del locale senza usufruire dei servizi offerti. Un comportamento che ha spinto gli investigatori ad avviare un’attività di osservazione e, successivamente, a procedere con una perquisizione dell’esercizio commerciale.

Durante il controllo, il gestore è apparso fin da subito nervoso e agitato. La perquisizione personale ha consentito di trovare una somma di denaro contante, custodita separatamente dall’incasso del locale, della quale l’uomo non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile.

L’ispezione dei locali ha poi portato al rinvenimento, dietro il bancone, di una busta contenente 82,15 grammi di marijuana, suddivisa in numerose infiorescenze e risultata positiva ai test speditivi effettuati dalla Polizia Scientifica. Ulteriore sostanza stupefacente è stata scoperta all’interno di un vano adibito a dispensa: nel forno di una cucina a gas erano occultati un bilancino di precisione con residui riconducibili alla cocaina e una busta contenente circa 4 grammi della stessa sostanza, anch’essa risultata positiva ai test di rito. Nel locale sono stati inoltre trovati numerosi ritagli di cellophane, compatibili con l’attività di confezionamento della droga.

Alla luce degli elementi raccolti, dei precedenti specifici a carico dell’uomo, delle segnalazioni di polizia accumulate nel corso degli anni e di una recente condanna per reati analoghi, il gestore del circolo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il prosieguo delle valutazioni di competenza.