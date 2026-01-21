Un giovane di 26 anni, Oussama Mahjoub, di nazionalità tunisina, è stato investito e ucciso da un'auto la scorsa notte lungo la strada statale 200, a Marritza, nei pressi di Sorso, in provincia di Sassari.

Secondo quanto appreso, il conducente del veicolo, un uomo di 46 anni, si è presentato poco dopo in caserma riferendo di aver investito un cinghiale. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno invece rinvenuto sul ciglio della carreggiata il corpo senza vita del giovane.

Dai primi accertamenti, la vittima, Oussama Mahjoub, di nazionalità tunisina, stava camminando lungo la strada quando è stata colpita dall’auto. L’automobilista è stato arrestato per omicidio stradale e si trova trattenuto nella caserma dei carabinieri di Porto Torres.

La dinamica esatta dell’incidente è ora al vaglio degli investigatori.