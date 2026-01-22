Tragedia sul lavoro nella serata di ieri a Brusasco, nel Torinese. Un operaio di 25 anni, residente a Monteu da Po, ha perso la vita all’interno di un’azienda agricola a seguito di un grave incidente mentre stava lavorando.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. A fare la drammatica scoperta sono stati i colleghi, che lo hanno trovato ormai privo di vita e hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il personale medico ha inoltre prestato soccorso alla madre del ragazzo, colta da un malore dopo aver appreso la notizia.

Ora spetterà ai Carabinieri della Compagnia di Chivasso e agli ispettori dello Spresal ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.