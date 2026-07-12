È stato arrestato dai Carabinieri nel pomeriggio di lunedì 6 luglio 2026 a Porto Torres con le accuse di furto aggravato, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e porto di armi od oggetti atti a offendere, dopo la segnalazione al 112 di un cittadino che aveva notato un uomo mentre compiva movimenti sospetti nei pressi della propria auto.

I militari sono arrivati rapidamente sul posto e hanno intercettato il sospettato mentre cercava di allontanarsi lungo le vie del centro cittadino. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della refurtiva appena sottratta dall’abitacolo dell’auto, oltre che di alcuni arnesi da scasso e di un coltello.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli attrezzi da scasso e l’arma bianca sono stati sequestrati.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini, l’uomo è stato sottoposto a una misura cautelare restrittiva ed è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.