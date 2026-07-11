È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2026 il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che introduce nuove regole per gli autovelox. Il provvedimento disciplina caratteristiche, requisiti, procedure di omologazione, taratura e verifica del corretto funzionamento dei dispositivi utilizzati per accertare le violazioni dei limiti di velocità.

L'obiettivo del decreto è uniformare la normativa su tutto il territorio nazionale, superando le criticità emerse negli anni e rafforzando la solidità giuridica e amministrativa degli accertamenti. La firma del ministro Matteo Salvini era stata annunciata circa un mese fa.

Secondo il Mit, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dalla mezzanotte di oggi, resteranno operativi circa 3.150 autovelox già conformi ai requisiti previsti per l'omologazione. Per gli altri, circa 850 dispositivi, sarà invece necessario avviare la procedura di omologazione del prototipo, presentando la documentazione integrativa prevista dal decreto.

"Soddisfazione del ministro Salvini per il quale l'obiettivo della sicurezza sulle strade resta una priorità senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini", fa sapere il ministero.