Veri e propri momenti di panico nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio 2026, sulla strada che collega Tertenia alla marina di Sarrala, dove un’auto con a bordo una coppia di turisti francesi ha preso fuoco mentre era in marcia.

Secondo una prima ricostruzione, i due si sono accorti improvvisamente delle fiamme che fuoriuscivano dalla parte inferiore del veicolo e sono riusciti a fermarsi e a mettersi in salvo. Il rogo, oltre a distruggere l’auto, ha innescato anche un incendio della vegetazione circostante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei, che hanno provveduto allo spegnimento dell’autovettura, mentre una squadra di Forestas ha domato l’incendio che si era propagato alla vegetazione.

Presenti anche i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jerzu, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti.