Un'area demaniale marittima di circa 800 metri quadrati è stata sequestrata dalla Guardia Costiera a Costa Rei, nel territorio di Muravera, nell'ambito dell'operazione "Mare e laghi sicuri 2026".

Durante un controllo ispettivo, il personale della Capitaneria di porto di Cagliari ha accertato l'occupazione abusiva dello spazio, realizzata attraverso diverse strutture prive delle necessarie autorizzazioni. Tra queste un campo da beach volley, un campo da bocce, alcuni natanti a vela e rastrelliere utilizzate per il deposito di canoe e tavole SUP.

Il titolare di un resort è stato denunciato all'Autorità giudiziaria, mentre l'area è stata sottoposta a sequestro e successivamente sgomberata, con il ripristino delle condizioni originarie e la restituzione dello spazio alla libera fruizione pubblica.

Nel corso della stessa attività di controllo sono state inoltre elevate cinque sanzioni amministrative nei confronti di due titolari di concessioni demaniali marittime, per un importo complessivo di 5.160 euro, a seguito delle irregolarità riscontrate.

L'intervento rientra nel piano di vigilanza della Guardia Costiera di Cagliari per la tutela del demanio marittimo, il rispetto delle norme e la salvaguardia dell'accesso collettivo alle aree costiere.