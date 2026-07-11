Novantasei nuovi agenti di polizia entreranno in servizio in Sardegna ad agosto. Lo annunciano il segretario regionale della Lega Sardegna Michele Ennas e il deputato sardo del partito Dario Giagoni, spiegando che i rinforzi rientrano nel piano nazionale di potenziamento degli organici voluto dal ministero dell'Interno.

La distribuzione prevista assegna 30 agenti alla provincia di Cagliari, 28 a quella di Sassari, 33 alla provincia di Nuoro e 5 a quella di Oristano.

"In Sardegna stanno arrivando rinforzi concreti per la sicurezza. Grazie al piano nazionale di potenziamento fortemente voluto dal Viminale e dal sottosegretario Molteni, ad agosto entreranno in servizio nell'isola 96 nuovi agenti", dichiarano Ennas e Giagoni.

Secondo i rappresentanti della Lega, il nuovo personale contribuirà al rafforzamento dei controlli sul territorio, al contrasto all’immigrazione clandestina e alla prevenzione dei fenomeni di allarme sociale.

"Più uomini a presidio dei territori, più presenza nelle nostre città e maggiore capacità operativa per le nostre Forze dell’Ordine", affermano, ringraziando il sottosegretario Molteni e il Governo per gli interventi sul fronte della sicurezza e del potenziamento degli organici.