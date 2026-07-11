L'aeroporto Costa Smeralda di Olbia è rimasto chiuso per alcune ore a causa di un incendio che ha interessato la macchia mediterranea nella zona costiera a sud della città.

Le fiamme non hanno coinvolto direttamente lo scalo aeroportuale, ma la situazione nell'area circostante ha reso necessario sospendere temporaneamente le operazioni e deviare i voli sugli altri aeroporti della Sardegna.

Sul fronte dell'emergenza sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, supportate da un'autocisterna proveniente dall'aeroporto Costa Smeralda. Per fronteggiare il rogo sono stati impiegati anche un Canadair della flotta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e due elicotteri del servizio antincendio regionale.

Sul posto hanno operato inoltre le squadre della compagnia barracellare, della Protezione civile e il Corpo forestale. Le operazioni sono proseguite con gli interventi di bonifica dell'area interessata.

La situazione è tornata progressivamente alla normalità nel tardo pomeriggio e lo scalo ha riaperto intorno alle 19, consentendo la ripresa delle attività aeroportuali.