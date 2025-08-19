Notte di paura quella appena trascorsa, nel cuore di Siurgus Donigala dove, intorno alle 2:00, ignoti hanno sparato diversi colpi di fucile contro la porta d'ingresso di un'abitazione, residenza di un 35enne del posto attualmente agli arresti domiciliari per una rapina di gruppo avvenuta lo scorso aprile.

I colpi, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Dolianova finora, sembrano essere stati mirati al destinatario degli arresti domiciliari. Al momento degli spari, l'uomo non si trovava all'interno, ma all'esterno dell'abitazione, con un amico. Quest'ultimo ha riportato una leggera ferita a un braccio, probabilmente causata dalle schegge sollevate dai proiettili, ed è stato portato al Brotzu per ricevere le cure necessarie.

I militari, intervenuti immediatamente sul posto, hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato un'indagine per ricostruire l'accaduto e identificare gli autori dell'attacco. Gli investigatori stanno analizzando attentamente le prove raccolte sul luogo e possibili collegamenti con il coinvolgimento dell'uomo nella vicenda giudiziaria.