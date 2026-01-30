È scattato questa mattina il trasferimento forzato di una decina di anziani ospiti della Rsa Matida – Sereni Orizzonti di via Carlo Felice, a Sassari, a causa delle gravi irregolarità riscontrate nell’impianto antincendio della struttura. Gli ospiti sono stati ricollocati in altre residenze della stessa società a Macomer e Villacidro.

Il provvedimento arriva dopo un controllo dei Vigili del fuoco effettuato nei mesi scorsi, che aveva evidenziato la non conformità del sistema di sicurezza antincendio. Alla proprietà era stato concesso un termine di 90 giorni per adeguare l’impianto alle normative vigenti, ma allo scadere dei tempi previsti non sono stati effettuati gli interventi necessari.

L’allarme tra gli anziani e le loro famiglie era scattato già nella serata di ieri, quando la direzione della Rsa aveva comunicato l’imminente necessità dello sgombero per motivi di sicurezza. Per evitare trasferimenti notturni e gestire le tensioni legate allo spostamento verso strutture lontane da Sassari, i Vigili del fuoco hanno istituito un presidio all’interno dell’edificio, trascorrendo la notte sul posto per garantire condizioni minime di tutela.

Sulla vicenda è intervenuto anche Simone Testoni, dirigente sindacale Ugl, che ha annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori: «A seguito di un sopralluogo nella Rsa di via Carlo Felice abbiamo rilevato una grave carenza delle misure di sicurezza a protezione di ospiti e personale. Le condizioni riscontrate espongono quotidianamente tutti a rischi inaccettabili e fuori dalle norme. In assenza di interventi immediati – avverte – alzeremo il livello delle azioni sindacali per difendere diritti, sicurezza e dignità di lavoratori e anziani».