"Il ponte sullo stretto non è un'opera prioritaria con una situazione simile, con paesi che crollano". Lo ha dichiarato il deputato del Pd, Roberto Speranza, ospite di Coffee Break su La7.
"Impegnare 13 miliardi di euro di fronte a eventi simili andrebbe quanto meno discusso seriamente", prosegue l'ex ministro in riferimento alla necessità di maggiori investimenti per il soccorso delle Regioni Sicilia, Sardegna e Calabria, colpite dal ciclone Harry.
"Troviamo, in maniera condivisa le risorse necessarie per dare risposte concrete alle popolazioni colpite. Questa è la priorità. Ed è indispensabile per ricostruire la credibilità delle Istituzioni", conclude.