Un'operazione condotta dai Carabinieri di Cerignola, in provincia di Foggia, ha sgomitato un'associazione criminale specializzata in furti con esplosivi ai danni di sportelli bancomat, violazioni sulla legge sulle armi, ricettazione e riciclaggio.

Cinque giovani tra i 20 e i 26 anni sono stati fermati su disposizione della procura di Foggia, con altre quattro persone trovate in provincia di Foggia e una nel catanese, tutti residenti tra Orta Nova, Carapelle e Borgo Mezzanone. Due fermi sono stati convalidati, mentre per gli altri tre sono state emesse ordinanze di custodia cautelare in carcere.

L'indagine, che ha coinvolto complessivamente 13 persone, è partita a settembre 2025 a seguito di una serie di furti in istituti di credito e postali in tutto il paese, con un bottino stimato intorno ai 40.000 euro.

Si è scoperta quindi un'organizzazione criminale con sede logistica in provincia di Foggia, specializzata nell'utilizzo di ordigni esplosivi posizionati negli sportelli con la tecnica della marmotta. Il gruppo avrebbe utilizzato auto rubate di grossa cilindrata con targhe clonate o noleggiate a Cerignola, assegnando ruoli specifici durante gli assalti: autisti, vedette, staffettisti ed esecutori con compiti operativi e logistici. Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti una pistola clandestina e candelotti esplosivi.