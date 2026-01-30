PHOTO
Proseguono a Cagliari le attività straordinarie per la pulizia delle aree colpite dal guano degli storni proseguiranno anche durante la prossima settimana, e la chiusura del Cimitero monumentale di Bonaria verrà prolungata per un'altra settimana a partire da lunedì 2 febbraio.
Una volta terminati i lavori e ripristinate le condizioni di sicurezza per il pubblico, il Cimitero sarà riaperto.
Il Comune di Cagliari fornirà aggiornamenti tempestivi su tutti i suoi canali riguardo alla data di riapertura.