L’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari ha recentemente adottato il sistema chirurgico robotico all'avanguardia Da Vinci Xi, considerato una delle tecnologie più avanzate nel campo della chirurgia. Questa innovazione sarà impiegata presso il Policlinico Duilio Casula per interventi in ambiti cruciali come ginecologia, chirurgia generale, chirurgia d’urgenza e chirurgia colon proctologica. Questa iniziativa contribuisce a potenziare l'approccio multidisciplinare dell'ospedale, unendo competenze, tecnologia e attenzione all'efficacia e all'efficienza dei trattamenti offerti. Attualmente, il personale sta ricevendo formazione specifica e le prime simulazioni sono già in corso, con il primo intervento programmato per la stagione primaverile.

"Abbiamo acquisito il robot Da Vinci di ultimissima generazione – dice Vincenzo Serra, direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari - una tecnologia importantissima per l'azienda e per tutti i pazienti che si rivolgono al nostro ospedale".

Il robot Da Vinci, spiega Serra, "è l'eccellenza assoluta della tecnologia per operare in maniera mini-invasiva". Un’innovazione che, aggiunge il direttore generale dell’Aou di Cagliari, "valorizza ulteriormente il nostro polo chirurgico, già riconosciuto come uno dei fiori all’occhiello dell’azienda, con oltre 10mila interventi all’anno. L’acquisizione del Da Vinci Xi, resa possibile anche grazie all’impegno della direzione generale dell’Assessorato della Sanità e a un’operazione che ha permesso di risparmiare quasi il 30% rispetto ai costi standard, rappresenta una garanzia di efficacia e velocità di recupero per i nostri pazienti, oltre che una risorsa preziosa per i nostri clinici".

Per il professor Pietro Giorgio Calò, Prorettore all’Assistenza dell’Università degli Studi di Cagliari e Direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’Aou di Cagliari, sottolinea come "l’acquisizione del robot rappresenti un grandissimo avanzamento nella tecnologia della nostra azienda e, soprattutto, nell’assistenza ai pazienti chirurgici». La chirurgia robotica, spiega Calò che è anche direttore della Chirurgia Generale del Policlinico Duilio Casula, «consente di ottenere una precisione superiore nei movimenti e negli interventi, oltre a favorire una migliore ripresa post-operatoria. I pazienti ne traggono grandi benefici, in particolare nelle branche della chirurgia della pelle, del colon-retto, ginecologica e oncologica in generale".

Un ulteriore valore aggiunto, continua il professor Calò, "deriva dall’aspetto didattico: la doppia console del sistema Da Vinci Xi permette ai giovani chirurghi di partecipare attivamente agli interventi, visualizzandoli al meglio e acquisendo competenze con una curva di apprendimento facilitata. Si tratta di un vero e proprio investimento nel futuro della medicina e della chirurgia nel nostro territorio".

Il Policlinico Duilio Casula si rafforza ulteriormente nell'ambito dell'innovazione sanitaria a livello regionale e nazionale con l'implementazione del sistema robotico da Vinci Xi. L'obiettivo è quello di garantire ai pazienti percorsi di cura avanzati, sicuri ed efficaci.