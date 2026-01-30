Tensione nelle prime ore del mattino di oggi, venerdì 30 gennaio, a Monastir, dove i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire in un'abitazione del centro in risposta alla richiesta di aiuto di una giovane donna preoccupata per il comportamento minaccioso mostrato dal fratello, 31enne disoccupato del luogo, e già noto alle autorità.

L'uomo era stato irreperibile per alcuni giorni dopo essere stato denunciato e allontanato dalla casa familiare lo scorso 20 dicembre, decisione presa in seguito a una denuncia presentata dai familiari riguardante atteggiamenti vessatori, minacce di morte e richieste di denaro.

Il 31enne era già stato allontanato in passato per maltrattamenti contro una ex convivente, prima di tornare nell'abitazione dei genitori nel giugno 2025, dove si sarebbero verificate le nuove tensioni.



I Carabinieri sono intervenuti prontamente, hanno individuato l'uomo, e lo hanno condotto al Comando Stazione dove è gli stata notificata un'ordinanza che imponeva il divieto di avvicinamento alla parte offesa, insieme all'applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari come misura necessaria per garantire la sicurezza dei familiari e monitorare il rispetto delle distanze imposte.

