Dopo le non conformità rilevate dai Vigili del fuoco nella Rsa Matida di Sassari, interviene l’amministratore delegato del gruppo gestore, Gabriele Meluzzi, che assicura l’avvio immediato degli interventi richiesti e respinge l’ipotesi di rischi per gli ospiti.

“Desideriamo chiarire che l'incolumità degli anziani non è mai stata messa a repentaglio e abbiamo immediatamente avviato la realizzazione degli interventi richiesti dai Vigili del Fuoco, che contiamo di concludere già in pochi giorni”, afferma Meluzzi. L’ad riferisce inoltre di aver ricevuto rassicurazioni sul rientro degli ospiti una volta conclusi gli adeguamenti: “Appena gli adeguamenti saranno portati a termine, gli anziani potranno rientrare nella RSA di Matida, quella che per loro rappresenta una vera e propria casa”.

La società garantisce che i lavori proseguiranno senza interruzioni, anche nel fine settimana, per accelerare i tempi. “Voglio garantire personalmente che l'azienda opererà anche nel corso del weekend per completare in pochissimi giorni i lavori necessari”, prosegue Meluzzi, ricordando come siano attive procedure di controllo periodiche sugli impianti antincendio, affidate a soggetti interni ed esterni. Annunciato anche il coinvolgimento dei legali per accertare eventuali responsabilità: “Abbiamo dato mandato ai nostri legali di verificare eventuali responsabilità da parte dei soggetti preposti alle verifiche sull’efficienza degli impianti antincendio”.

La presa di posizione arriva dopo il trasferimento forzato di una decina di anziani dalla struttura di via Carlo Felice, disposto a seguito delle irregolarità riscontrate nel sistema antincendio durante un controllo dei Vigili del fuoco. Gli ospiti sono stati ricollocati in altre residenze della stessa società a Macomer e Villacidro. La direzione aveva già comunicato la necessità dello sgombero per motivi di sicurezza, mentre i Vigili del fuoco hanno garantito un presidio notturno per evitare ulteriori criticità.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindacato Ugl, che ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori.