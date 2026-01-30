Il maltempo sull'Italia persiste, concentrato soprattutto nelle regioni meridionali, con venti provenienti da Maestrale, piogge e un mare agitato, ma le temperature rimarranno relativamente miti, e, in coincidenza con i giorni della Merla, si osservano condizioni climatiche gradevoli.

Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile dei media presso iLMeteo.it,, "In Italia - afferma - non avremo freddo ma tanto vento e piogge frequenti. Il Maestrale sarà protagonista al Sud, in particolare tra le Isole Maggiori con onde fino a 7 metri al largo, e raffiche di 90 km/h anche sulla terraferma sarda e sicula".

Venerdì sarà il giorno più favorevole della settimana, con una pausa temporanea dalle condizioni meteorologiche avverse. Anche se ci saranno ancora deboli piogge in Toscana, Basso Tirreno e sulle Isole Maggiori, i fenomeni non saranno troppo intensi. Il vento proveniente da Maestrale sarà moderato, ma si rinforzerà nel corso della serata.Sabato vedrà l'arrivo di una nuova e forte perturbazione tra Sardegna e Sicilia, portando abbondanti precipitazioni su queste regioni insieme alla Calabria. Previste mareggiate intense lungo la costa occidentale siciliana. Il vento Maestrale sarà particolarmente forte nello Stretto di Sicilia, con raffiche superiori ai 100 km/h in mare aperto.Domenica si avrà un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un graduale calo del vento e del moto ondoso. Tuttavia, questo miglioramento sarà di breve durata. Già da lunedì, una nuova perturbazione porterà nuovamente forti correnti sul Mar Ligure e sul Mar Tirreno settentrionale.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, venerdì 30 gennaio

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, a cumulato debole. Attenuazione dal pomeriggio.

Temperature: minime in moderato aumento, massime stazionarie.

Venti: moderati dai quadranti occidentali, con rinforzi dalle ore centrali.

Mari: fino ad agitati il Mare e il Canale di Sardegna; molto mosso il Tirreno.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 31 gennaio

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, fino a diffuse sul settore meridionale, con cumulati deboli, localmente fino a moderati.

Temperature: generalmente in calo, localmente fino a moderato.

Venti: forti da sud-ovest, in seguito in rotazione da nord.

Mari: fino a molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna; molto mosso fino ad agitato il Tirreno.

Tendenza per i giorni successivi

Domenica e lunedì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con probabili episodi precipitativi. Le temperature saranno in leggero ma progressivo aumento. I venti soffieranno deboli o moderati occidentali domenica, meridionali lunedì. I mari saranno inizialmente agitati, con moto ondoso in progressiva attenuazione.