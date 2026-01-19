Una vita dedicata al sapere e alla divulgazione: la comunità isolana piange la scomparsa della professoressa Alfredina Papurello. Geografa italiana e docente universitaria presso l’Università degli Studi di Sassari, ha insegnato Geografia della Sardegna e ha dedicato la sua vita alla disciplina con grande passione e rigore scientifico.

Un amore viscerale per la Sardegna e il suo territorio, che la ha portata a studiarne le peculiarità celate. Numerose le sue pubblicazioni, fra cui Tavolara - Signora del mare, La Gallura una regione diversa in Sardegna e Sardegna. Autrice prolifica e docente che ha saputo lasciare il segno, come testimoniano alcuni dei tanti ricordi condivisi sui social da ex alunni e colleghi.

"Insegnante rara" che trasmetteva il sapere "con la semplicità dei grandi", sottolinea una utente. "Una donna di straordinaria cultura e sensibilità che ha dedicato la sua vita alla conoscenza, alla Sardegna e al mare di Tavolara", scrive ancora chi l'ha conosciuta da vicino. Ancora un bel pensiero: "La mia insegnante preferita. E’ riuscita con il suo garbo e la sua semplicità educativa a rendermi uno studente meno peggio di quel che sono stato".

Per il suo contributo alla cultura e alla formazione geografica, lo Stato italiano le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Inoltre, è stata attiva nell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), anche come presidente della sezione di Sassari.

La professoressa Papurello si è spenta a quasi 95 anni, portando con sé un bagaglio di conoscenze che in vita ha saputo trasmettere, tramandandolo, con passione e amore per la materia, che continuerà a vivere nel sapere di altri, grazie anche al suo fondamentale contributo.