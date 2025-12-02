È stata allontanata dalla casa familiare e divieto di avvicinamento una 22enne disoccupata di Quartucciu, già nota alle Forze dell’Ordine. L'ordinanza è stata eseguita oggi, martedì 2 dicembre, dai Carabinieri della Stazione di Selargius, a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Cagliari nell’ambito dell’inchiesta aperta dopo la denuncia presentata dalla madre lo scorso novembre.

Secondo quanto ricostruito nella querela, la donna avrebbe subito, sin dal 2017, una lunga serie di comportamenti vessatori da parte della figlia convivente: minacce, ingiurie, violenza verbale e fisica, tali da provocarle un forte e prolungato stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Dopo la denuncia, la vittima era stata immediatamente indirizzata alla rete antiviolenza, mentre i Carabinieri avevano attivato il protocollo “Codice Rosso”, con una comunicazione tempestiva alla Procura. L’Autorità giudiziaria, valutati gli elementi raccolti dagli investigatori, ha ritenuto necessario disporre la misura cautelare notificata oggi.

I militari hanno rintracciato la giovane nella sua abitazione e le hanno comunicato ufficialmente l’ordinanza di allontanamento.

L’intervento si inserisce nell’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità che emergono all’interno dei nuclei familiari.